Астрономы зафиксировали столкновение черной дыры с объектом, которого «не должно существовать»

Источник материала: ОНТ

Астрофизики зафиксировали столкновение черной дыры с чем-то неизвестным. С точки зрения физики непонятный для исследователей объект необъясним. Об этом пишет Gizmodo.

Во время наблюдения черная дыра, которая в 23 раза массивнее Солнца, столкнулась с неизвестным объектом в 2,6 раза массивнее Солнца. Ученые размышляют, что необъяснимое тело не может быть черной дырой (оно слишком легкое), а также не может быть нейтронной звездой (так как слишком тяжелое). Раньше исследователи таких космических объектов не встречали.

Подчеркивается, что «космическая авария» показывает существование нового класса сверхплотных компактных объектов.

Ученые склонны думать, что обнаруженный объект – очень легкая черная дыра. Если же это нейтронная звезда, то людям придется пересматривать поведение вещества при чрезвычайно высоких плотностях.

Фото: NASA

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