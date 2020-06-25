В Беларуси стартовало централизованное тестирование: первое испытание сдали 18 тысяч абитуриентов

Источник материала: ОНТ

Горячая пора для абитуриентов. Централизованное тестирование стартовало в Беларуси. Сегодня будущие студенты сдали тесты по белорусскому языку. Завтра и послезавтра их ждёт ЦТ по русскому.

Сегодня испытание прошли более 18 тысяч абитуриентов. Как и всегда, необходимо явиться с паспортом, пропуском и чёрной гелевой ручкой. Списывать – строго запрещено. В этом году соблюдаются все требования социальной дистанции, в каждой аудитории – средства для дезинфекции.

Расширили и места для сдачи ЦТ в резервные дни. Расположены они будут в каждом из регионов страны. Иностранные абитуриенты также смогут продемонстрировать свои знания без двухнедельного срока самоизоляции.

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