Борчиха Марзалюк: Почему спортсмены, выступающие за действующую власть, получают столько негатива?

Источник материала: Tut.by

Василиса Марзалюк, чемпион Европейских игр 2015 и 2019 годов, многократный призер чемпионатов мира и Европы по борьбе порассуждала о политических событиях в Беларуси. Ее слова передает «Звязда».



Василиса Марзалюк. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В принципе я стараюсь абстрагироваться от политики, считаю, что не следует публично высказывать свое мнение о своих предпочтениях в этой области. Я абсолютно точно выражу его 9 августа, когда приду на выборы. Как, наверное, каждый нормальный законопослушный гражданин.

Но о том, что сейчас происходит в интернете, не сказать нельзя. Удивительно и непонятно, почему спортсмены, которые выступают за действующую власть и хорошо говорят о нашей стране, получают взамен столько хайпа и негатива. Но если мы хотим демократии, если мы говорим об этом, то каждый может выразить свое мнение, а не адаптироваться к кому-то другому, верно? Очень обидно и грустно наблюдать, как люди оскорбляют друг друга сейчас на форумах и в комментариях, — сказала спортсменка.

Напомним, ранее спортсмены, высказавшиеся за текущую власть, скрыли свои профили в соцсетях . А баскетболист, высказавшийся против Лукашенко, удалил свой пост .