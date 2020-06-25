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Борчиха Марзалюк: Почему спортсмены, выступающие за действующую власть, получают столько негатива?

25.06.2020 18:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Василиса Марзалюк, чемпион Европейских игр 2015 и 2019 годов, многократный призер чемпионатов мира и Европы по борьбе порассуждала о политических событиях в Беларуси. Ее слова передает «Звязда».


Василиса Марзалюк. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В принципе я стараюсь абстрагироваться от политики, считаю, что не следует публично высказывать свое мнение о своих предпочтениях в этой области. Я абсолютно точно выражу его 9 августа, когда приду на выборы. Как, наверное, каждый нормальный законопослушный гражданин.

Но о том, что сейчас происходит в интернете, не сказать нельзя. Удивительно и непонятно, почему спортсмены, которые выступают за действующую власть и хорошо говорят о нашей стране, получают взамен столько хайпа и негатива. Но если мы хотим демократии, если мы говорим об этом, то каждый может выразить свое мнение, а не адаптироваться к кому-то другому, верно? Очень обидно и грустно наблюдать, как люди оскорбляют друг друга сейчас на форумах и в комментариях, — сказала спортсменка.

Напомним, ранее спортсмены, высказавшиеся за текущую власть, скрыли свои профили в соцсетях. А баскетболист, высказавшийся против Лукашенко, удалил свой пост.

 
 
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Чемпион Европейских игр 2015 и 2019 годов, многократный призер чемпионатов мира и Европы по борьбе порассуждала о политических событиях в Беларуси.
 
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