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Художник превращает мемы в короткие мультики: 10 веселых примеров

25.06.2020 18:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Художник превращает мемы в короткие мультики: 10 веселых примеров

 Художник Кевин Жермен занимается анимацией популярных в Сети мемов. Свое занятие он называет «оживлением».

Жермен также известен под ником Kéké. На Twitter художника подписаны почти 500 тысяч человек.

Мем с кошкой:


Мем с тигром-бодибилдером:


Мем с кошкой-осьминогом:


Мем с собакой и квадрокоптером:


Мем с кошкой из кошмаров:


Мем с гусем-барабанщиком:


Мем с длинными ногами:


Мем с собакой-батоном:


Мем с ногами кошки-бодибилдера:


Мем с волками-улыбаками:




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 Художник Кевин Жермен занимается анимацией популярных в Сети мемов. Свое занятие он называет «оживлением». Жермен также известен под ником Kéké. На Twitter художника...
 
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