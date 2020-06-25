Художник превращает мемы в короткие мультики: 10 веселых примеров

Источник материала: ОНТ

Художник Кевин Жермен занимается анимацией популярных в Сети мемов. Свое занятие он называет «оживлением».

Жермен также известен под ником Kéké. На Twitter художника подписаны почти 500 тысяч человек.

Мем с кошкой:





Мем с тигром-бодибилдером:





Мем с кошкой-осьминогом:





Мем с собакой и квадрокоптером:





Мем с кошкой из кошмаров:





Мем с гусем-барабанщиком:





Мем с длинными ногами:





Мем с собакой-батоном:





Мем с ногами кошки-бодибилдера:





Мем с волками-улыбаками:













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