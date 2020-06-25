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Художник превращает мемы в короткие мультики: 10 веселых примеров
Источник материала: ОНТ
Художник Кевин Жермен занимается анимацией популярных в Сети мемов. Свое занятие он называет «оживлением».
Жермен также известен под ником Kéké. На Twitter художника подписаны почти 500 тысяч человек.
Мем с кошкой:
Мем с тигром-бодибилдером:
Мем с кошкой-осьминогом:
Мем с собакой и квадрокоптером:
Мем с кошкой из кошмаров:
Мем с гусем-барабанщиком:
Мем с длинными ногами:
Мем с собакой-батоном:
Мем с ногами кошки-бодибилдера:
Мем с волками-улыбаками:
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Художник Кевин Жермен занимается анимацией популярных в Сети мемов. Свое занятие он называет «оживлением». Жермен также известен под ником Kéké. На Twitter художника...
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