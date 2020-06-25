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СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности на охоте

25.06.2020 18:54 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент случился накануне в Миорском районе. Там двое товарищей занимались промыслом. В какой-то момент 42-летний мужчина заметил некое движение в кустах и решил, что  это животное. Охотник выстрелил. Когда он подбежал ближе, заметил своего друга. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия. О ЧП фигурант сообщил в милицию и ждал их приезда. Сейчас с подозреваемым работают следователи, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. По предварительной информации, ружья у мужчин не были зарегистрированы, разрешения на охоту не было.
 
 
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Инцидент случился накануне в Миорском районе. Там двое товарищей занимались промыслом. В какой-то момент 42-летний мужчина заметил некое движение в кустах и решил,...
 
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