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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности на охоте Инцидент случился накануне в Миорском районе. Там двое товарищей занимались промыслом. В какой-то момент 42-летний мужчина заметил некое движение в кустах и решил,...

Инцидент случился накануне в Миорском районе. Там двое товарищей занимались промыслом. В какой-то момент 42-летний мужчина заметил некое движение в кустах и решил, что это животное. Охотник выстрелил. Когда он подбежал ближе, заметил своего друга. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия. О ЧП фигурант сообщил в милицию и ждал их приезда. Сейчас с подозреваемым работают следователи, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. По предварительной информации, ружья у мужчин не были зарегистрированы, разрешения на охоту не было.