«Зачем им мои данные как физлица?» Ипэшник удивился анкете, которую его попросили заполнить в ЕРИП

Источник материала: Tut.by

«Я являюсь ИП и участником ЕРИП. Сейчас ЕРИП рассылает анкеты на e-mail, где нужно заполнить паспортные и иные данные, но зачем им мои данные как физлица, пояснить не могут», — написал в редакцию читатель. В ЕРИП объясняют, что это связано с необходимостью пройти идентификацию в соответствии с законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности». Если этого не сделать, в проведении операций можно быть отказано.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Анкета, которую читатель получил по электронной почте, действительно довольно подробная. Например, в ней нужно указать полные паспортные данные, место работы, должность и номер рабочего телефона, сведения о выгодоприобретателях (при их наличии), а также «сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно определять (оказывать влияние на принятие) решение данного физического лица».

В ЕРИП поясняют, что в соответствии с законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» лица, осуществляющие финансовые операции (в данном случае это ЕРИП), устанавливают и фиксируют данные, необходимые для идентификации клиентов. Судя по всему, в данном случае анкету прислали потому, что читатель подключился к ЕРИП для приема платежей как физлицо, а не как ИП, а в этом случае идентификацию нужно пройти еще раз.

— Для целей идентификации клиенту может направляться вопросник, причем законом определены обязательные к заполнению данные для каждого типа клиента — организации, индивидуального предпринимателя, физического лица. Если, например, клиент-ИП, прошедший идентификацию как ИП, хочет подключиться к ЕРИП как физлицо, ему нужно пройти идентификацию как физлицо. Для этого устанавливаются фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о выгодоприобретателе при наличии таких сведений, — перечисляют в ЕРИП. — При этом лица, осуществляющие финансовые операции, отказывают клиенту в осуществлении финансовой операции в случае непредставления им сведений и документов, необходимых для проведения идентификации.

Все вопросы можно задать в контакт-центре ЕРИП по номеру 141 или электронному адресу info@raschet.by .