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Один абитуриент удален с ЦТ по белорусскому языку за мобильный телефон
Источник материала: ОНТ
Один абитуриент был удален с централизованного тестирования по белорусскому языку за мобильный телефон. Об этом
На ЦТ по белорусскому языку зарегистрировались 18,6 тысяч человек. На испытание не явились чуть более 6% абитуриентов.
26 и 27 июня пройдет тестирование по русскому языку, испытание по обществоведению состоится 29 июня, по математике – 1 и 2 июля, по биологии – 4 июля. Централизованное тестирование по иностранному языку будут сдавать 6 июля, по химии – 8 июля, по физике –10 июля. 12 июля пройдет ЦТ по истории Беларуси, 14 июля – по географии, 16 июля – по всемирной истории (Новейшее время).
С 12 по 17 июля абитуриенты смогут перерегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни.
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Один абитуриент был удален с централизованного тестирования по белорусскому языку за мобильный телефон. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на слова директора...
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