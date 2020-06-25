Один абитуриент удален с ЦТ по белорусскому языку за мобильный телефон

Источник материала: ОНТ

Один абитуриент был удален с централизованного тестирования по белорусскому языку за мобильный телефон. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на слова директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка.

На ЦТ по белорусскому языку зарегистрировались 18,6 тысяч человек. На испытание не явились чуть более 6% абитуриентов.

26 и 27 июня пройдет тестирование по русскому языку, испытание по обществоведению состоится 29 июня, по математике – 1 и 2 июля, по биологии – 4 июля. Централизованное тестирование по иностранному языку будут сдавать 6 июля, по химии – 8 июля, по физике –10 июля. 12 июля пройдет ЦТ по истории Беларуси, 14 июля – по географии, 16 июля – по всемирной истории (Новейшее время).

С 12 по 17 июля абитуриенты смогут перерегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни.

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