Пожар в квартире в Гомеле: хозяйку нашли на полу кухни в полубессознательном состоянии

Источник материала: ОНТ

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. Гомель. За час до полуночи жители 12-этажного дома на улице Хатаевича почувствовали в подъезде лёгкий запах дыма. Вызвали спасателей. Работники МЧС установили, что горелым тянет из трёхкомнатной квартиры. Дверь никто не открывал. Помещение на одиннадцатом этаже принадлежит пенсионерке 1957 года рождения. Женщина вполне могла быть дома.

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Пожарные приняли решение взломать железную дверь. Хозяйку нашли на полу кухни в полубессознательном состоянии. На электрической варочной панели обнаружили расплавившиеся остатки пластикового предмета. Предположительно, пищевой контейнер. Женщине понадобилась госпитализация.

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