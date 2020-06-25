ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пожар в квартире в Гомеле: хозяйку нашли на полу кухни в полубессознательном состоянии

25.06.2020 19:04 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пожар в квартире в Гомеле: хозяйку нашли на полу кухни в полубессознательном состоянии

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. Гомель. За час до полуночи жители 12-этажного дома на улице Хатаевича почувствовали в подъезде лёгкий запах дыма. Вызвали спасателей. Работники МЧС установили, что горелым тянет из трёхкомнатной квартиры. Дверь никто не открывал. Помещение на одиннадцатом этаже принадлежит пенсионерке 1957 года рождения. Женщина вполне могла быть дома.

Видео спасения смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:    


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Пожарные приняли решение взломать железную дверь. Хозяйку нашли на полу кухни в полубессознательном состоянии. На электрической варочной панели обнаружили расплавившиеся остатки пластикового предмета. Предположительно, пищевой контейнер. Женщине понадобилась госпитализация.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. Гомель. За час до полуночи жители 12-этажного дома на улице Хатаевича почувствовали в подъезде лёгкий запах дыма. Вызвали спасателей....
 
Новости дня
Новости разные
 
Такого вы ещё точно не видели... В парке Тысячелетия образовалось озеро, и там купаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика