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В Витебске правоохранители задержали двух женщин, обокравших пенсионерку

25.06.2020 19:50 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Трюк с переодеванием не сработал - аферисток задержали. Внимание милиционеров две дамы привлекли неслучайно, женщины обчистили жилище пенсионерки в Витебске. Вместе со своей знакомой 40-летняя жительница Толочина отправилась на незаконный промысел. Отметим, что у женщины и без того богатая криминальная биография. В частном секторе в  областном центре барышни присмотрели дом, куда и решили направиться. Хозяйка была в огороде. Задачи напарниц разделились: одна контролируют ситуацию вокруг, вторая тем временем отправилась в апартаменты, осмотрела помещение. 
 
Теги: Витебск
 
 
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Трюк с переодеванием не сработал - аферисток задержали. Внимание милиционеров две дамы привлекли неслучайно, женщины обчистили жилище пенсионерки в Витебске....
 
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