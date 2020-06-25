Ксения Собчак сломала нос и объявила конкурс на «самую смешную версию»

Источник материала: ОНТ

Известная российская телеведущая и актриса Ксения Собчак сломала нос, о чем сообщила в своем Instagram.

Подробности происшествия Собчак не уточнила. Тем не менее, Ксения сразу опровергла несколько версий, которые могли бы прийти на ум пользователям Сети.

Артистка уточнила, что ее в любом случае не оставят в покое, поэтому она решила объявить конкурс «на самую смешную версию того, что случилось с ее носом». Собчак обещает наградить самых оригинальных подписчиков ценными призами.

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