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Ксения Собчак сломала нос и объявила конкурс на «самую смешную версию»
Источник материала: ОНТ
Известная российская телеведущая и актриса Ксения Собчак сломала нос, о чем
Подробности происшествия Собчак не уточнила. Тем не менее, Ксения сразу опровергла несколько версий, которые могли бы прийти на ум пользователям Сети.
Артистка уточнила, что ее в любом случае не оставят в покое, поэтому она решила объявить конкурс «на самую смешную версию того, что случилось с ее носом». Собчак обещает наградить самых оригинальных подписчиков ценными призами.
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Известная российская телеведущая и актриса Ксения Собчак сломала нос, о чем сообщила в своем Instagram. Подробности происшествия Собчак не уточнила. Тем не менее,...
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