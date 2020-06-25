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Председатель Кричевского райисполкома: я не говорю, что решу сейчас все проблемы, но оставаться в стороне никто не будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Люди – основа в работе. Об этом журналистам Андрей Седуков сказал после встречи с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За что браться первым делом, новый руководитель уже знает: искать инвесторов для развития региона и поддерживать трудовую дисциплину на рабочих местах.
Андрей Седуков, председатель Кричевского райисполкома:
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Председатель Кричевского райисполкома: я не говорю, что решу сейчас все проблемы, но оставаться в стороне никто не будет
Новости Беларуси. Люди – основа в работе. Об этом журналистам Андрей Седуков сказал после встречи с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За...
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