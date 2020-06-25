Пятилетняя девочка нашла на пляже самую крупную в мире ядовитую медузу

Источник материала: ОНТ

5-летняя девочка из Великобритании гуляла с отцом по пляжу и наткнулась на огромную волосистую цианею. Историю рассказывает Daily Star.

21 июня Дом Фокс гулял со своей дочерью Эрин по пляжу в Уэльсе. Девочка вдруг заметила вдалеке на песке огромную тень. Оказалось, что это двухметровая медуза, которую вынесло на берег течением. Этот вид медуз считается самым крупным в мире.

Мужчина не подпустил дочку близко к ядовитой медузе, но все же сделал с ней фото на память.

Снимок был размещен в Сети. Пользователи оставляют многочисленные комментарии, поражаясь размерами медузы. Некоторые люди выдвигают теорию об инопланетном происхождении существа.





Фото: Kennedy News and Media

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