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Аптеки в Минске сняли с продажи питьевую воду, чтобы раздать ее покупателям

26.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сети ADEL и «Добрыя лекi» в Московском и Фрунзенском районах Минска организовали стихийную помощь жителям близлежащих микрорайонов и раздают бесплатно питьевую бутилированную воду тем, кто пришел за другими покупками в аптеку.

Каждому покупателю отдают по 2 бутылки. Для того, чтобы помочь минчанам, в аптеках была снята с продажи питьевая вода собственной торговой марки «ADEL». Весь ее запас, доставлен в 29 аптек, расположенных в Малиновке, Сухарево, на Юго-Западе и в других микрорайонах, жители которых столкнулись с проблемами водоснабжения.

Провизоры в аптеках сообщают, что раздача воды покупателям будет проводиться до последней бутылки. Если возникнет необходимость, людям воду будут привозить из аптек других городов. Несмотря на то, что аптечные запасы невелики, провизоры наедятся, что смогут хотя бы немного поддержать минчан и их детей, особенно в такую жаркую погоду.

Список адресов аптек, где организована раздача воды покупателям можно найти по ссылке: http://www.instagram.com/p/CB3UQ_YhadW/

Напомним, в среду в соцсетях появились сообщения жителей Минска, о том, что воду из-под крана использовать невозможно из-за сильного неприятного запаха. В «Минскводоканале» сообщали, что это связано с «изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища».

25 июня «Минскводоканал» рекомендовал жителям Московского и Фрунзенского районов использовать воду из кранов только для хозяйственных нужд. За ночь проблема не решена, а гражданам обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

Служба МЧС составила для жителей Минска карту мест, где можно набрать питьевой воды.

 
Теги: Минск
 
 
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Сети ADEL и «Добрыя лекi» в Московском и Фрунзенском районах Минска организовали стихийную помощь жителям близлежащих микрорайонов и раздают бесплатно питьевую...
 
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