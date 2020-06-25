Лукашенко о предвыборной гонке и вмешательстве третьих стран. Внутренняя политика и кадровые решения Президента

Источник материала: ОНТ

Сегодня Президент назначил новых руководителей. Управленцы в правительстве, дипкорпусе, местной вертикали – все, кто, получил одобрение, а значит и кредит доверия, сосредоточатся на конкретных задачах. Главная – укреплять Беларусь.

Политическая и экономическая открытость государств (хоть она сейчас и на паузе) даёт возможность людям, компаниям, структурам, продвигающим свои финансовые интересы, влиять на события, к которым прямого отношения они вроде как не имеют. Например, вмешиваться в электоральные кампании. Александр Лукашенко сегодня сделал громкое заявление – третьи страны влияют извне на внутренние дела Беларуси.

И методы, которые они используют, нельзя даже близко назвать честными. А белорусам сейчас объективно сложно распознать фейки. Об этом и говорили на встрече. Посыл Президента: каждому руководителю нужно объяснять людям, в чём правда, и защищать от откровенной лжи.

Вместе с тем, традиционные задачи – развитие промышленности, сельского хозяйства и строительства – само собой, не отменяются.

Кадровые назначения всегда вызывают особый интерес. Кто эти люди, которых назначает Президент? Какие задачи перед ними стоят? В этот раз кадровый список на столе у Александра Лукашенко сегодня состоял из восьми фамилий. По линии правительства изменения коснулись Министерства экономики. Замминистра Юрий Чеботарь шагнул на одну ступеньку вверх – стал первым замом, а его место заняла председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина. Что касается регионов, то Президент согласовал предложенные кандидатуры. Михаил Лобарев переместился по вертикали в Брестском облисполкоме – теперь сконцентрируется на работе всего региона, а не только финансов, как ранее. А Светлана Иванова продолжит заниматься экономикой, только более углубленно, там же в Постоянном комитете Союзного государства.

Из Дворца Независимости в ранге новых послов выйдут двое. Андрей Молчан и ранее работал в «непростых странах»: Мозамбик, ЮАР, Ангола, Зимбабве и Намибия. Теперь представит Беларусь в Венесуэле. Будет нелегко. Нефтяные скачки, санкции соседей и политическая нестабильность достаточно наэлектризовала регион. Как работать в таких условиях? Новый посол уверен: точек соприкосновения более чем достаточно (здесь и совместные предприятия, и строительство), чтобы очертить перспективы.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Венесуэле: «За последние 12 лет мы там создали там колоссальный такой плацдарм. И у нас отношения и в энергетической сфере, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в гуманитарной сфере, и в туризме Но на сегодняшний день эти отношения немного замедлились. Нам надо проанализировать складывающуюся там ситуацию и выработать максимально эффективные и взаимновыгодные формы работы».

Его коллега по дипломатическому цеху Александр Ганевич отправится послом в Швейцарию. Дипломат тоже опытный, с большим стажем работы в МИДе. Но сегодня Президент Швейцарию вспомнит и в другом контексте.

Кстати, у Беларуси и Швейцарии достаточно много схожего. Сухопутные страны с несколькими государственными языками. Швейцарию знают по позиции нейтралитета. Беларусь также придерживается оборонительной военной доктрины, не более. Практически одинаковое количество населения. Но главное – получается торговать.

А вот укреплять соседские отношения Беларуси с Латвией – это задача для нового генерального консула в Даугавпилсе Ильи Лапутя. Город – второй по величине после Риги, отсюда и развитие экономики, и укрепление приграничного сотрудничества. А ещё туризм и спорт. Эти две сферы объединит в следующем году совместный чемпионат мира по хоккею.

Кадровые решения во Дворце Независимости во время избирательной кампании в принципе задача со звездочкой. Это Президент обозначит сразу – новым людям на местах придется быстро включаться в работу. Главой Кричевского района стал Андрей Седуков, бывший зампред комитета по архитектуре и строительству Могилёвского облисполкома. И задачи перед ним Президент станет вполне по силам – исходя из профессионального опыта нового главы района.

Александр Лукашенко, обратил внимание новых руководителей – главное люди на местах. Команда. Способная выполнять поставленные задачи, предлагать решения и улучшать работу. А если есть проблемы, то решать их здесь и сейчас.

К слову, еще одно направление уже для своей работы, которое обозначил новый глава райисполкома – поиск инвесторов. Кричев – регион с промышленным потенциалом, рядом обширный российский рынок. Так что, самое время быстро запрягать и уверенно ехать. Впрочем, это касается не только местной власти, а и других ведомств, где сегодня появились новые руководители.

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