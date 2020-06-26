О любви к экологии, работе с детьми и жизни в Смолевичах — методист ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района» Екатерина Фролова (на фото).

О том, чтобы связать свою жизнь с экологией, Екатерина задумалась после поступления в Минский государственный областной лицей. А к моменту его окончания твердо знала, что поступать будет на биологический факультет БГУ. И решения не изменила. Став студенткой биофака БГУ, девушка убедилась в том, что сделала правильный выбор. Здесь она получила профессию, ставшую путевкой во взрослую жизнь. А еще познакомилась с будущим мужем, который также учился на биофаке, только на курс старше. Влюбленные сыграли свадьбу, и к моменту окончания вуза девушка попросила распределить ее по месту жительства супруга — в Смолевичи. Так, в 2016-м году Екатерина начала свой профессиональный путь в эколого-биологическом центре Смолевичского района. Правда, начало ее становления в профессии было коротким: меньше, чем через полгода молодой специалист ушла в декретный отпуск — семья Фроловых ждала пополнения.

— В течение всего декретного я старалась не терять связи с центром, — говорит Екатерина, — следила за новостями. Мне было интересно, чем живут мои коллеги, над чем работают. Выйти на работу хотелось поскорее.

Ровно год назад, когда дочурка Аглая пошла в детский сад, Екатерина вернулась к началу своего профессионального пути.

— Мне очень нравится моя профессия, у нас замечательный коллектив, очень люблю работать с детьми и расширять область своих знаний, — отмечает педагог.

Сейчас среди основных направлений работы методиста — школьные бизнес-компании, экологические тропы, «Зеленый патруль». Она курирует работу учебно-опытных участков. Также ведет несколько объединений по интересам — «Социальная экология», «Маленький эколог», занимается организацией клуба «Крылатый дозор», который будет работать под эгидой общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны». В период летней оздоровительной кампании вместе с коллегами организует для ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях, интересные мероприятии и экскурсии, а также учит подрастающее поколение беречь природу и заботиться о ее сохранении.

Она и в жизни придерживается своих убеждений и принципов, считая, что каждый человек в наше время должен думать об экологии. Развивает в этом направлении и свою дочурку Аглаю. Семья Фроловых очень любит бывать на природе, ездить на экскурсии. Причем, выбирая место для очередной поездки, папа и мама учитывают, прежде всего, интересы дочери.

В городе Екатерина чувствует себя комфортно. Ей, уроженке Воложина, пришлось переехать в Смолевичи вслед за мужем. И сегодня девушка отмечает, что город стал для нее родным: здесь родилась дочь, есть все возможности для реализации на профессиональном поприще.

— Город растет и развивается, — это заметно. Я всего 4 года здесь живу, но уже вижу перемены к лучшему. Налажено хорошее транспортное сообщение с Минском. Теперь без проблем в любое время можно съездить в столицу, если нужно. На днях открылся новый торговый центр, и это большой плюс. Идет строительство города-спутника. Уверена, в перспективе станет еще лучше и комфортнее.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.