В современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. Ее сохранение имеет первостепенное значение для всех. Чем больше людей будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. Для формирования личности, способной жить в гармонии с природой, необходимо непосредственное включение детей в природоохранную и просветительскую деятельность. Воплощением данного тезиса в жизнь занимаются специалисты эколого-биологического центра детей и молодежи Смолевичского района, которые в настоящее время принимают самое активное участие в летней оздоровительной кампании.

Педагоги центра посредством многочисленных мероприятий расширяют экологические знания детей об окружающей среде. Стараются формировать бережное и ответственное отношения к окружающей среде каждого ребенка, максимально используя возможности природного окружения. Также педагоги дополнительного образования занимаются организацией активного отдыха и оздоровления детей, развивают творческие и коммуникативные способности и выявляют ребят, склонных к исследовательской деятельности в области экологии.

Для ребят были проведены следующие мероприятия экологического содержания: «Все вокруг живое», «Берегите природу!», «Зеленый квест», «Вода – источник жизни», учебные экскурсий по биоразнообразию.

Подводя итог, ребята отметили, что занятия с педагогами нашего центра стали для них настоящим праздником — веселым и увлекательным!

Е.А. ФРОЛОВА, методист ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района».