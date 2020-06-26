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Минскводоканал: пробы воды в водопроводе соответствуют нормам
Источник материала: ОНТ
Продолжаем следить за «водной эпопеей» в Минске. К утру завершена промывка водопровода.
Пробы воды согласно исследованиям лаборатории Минскводоканала соответствуют нормам. Теперь слово за городским центром гигиены. Если там подтвердится качество, тогда воду из-под крана можно будет использовать не только для бытовых нужд, но и питья.
Причины ЧП еще выясняются, пока есть лишь предположительные версии: по одной из них, как сообщили в Мингорисполкоме, загрязнение воды могло произойти из-за работ по замене участка сети. Сейчас жители некоторых домов по-прежнему стоят в очереди за питьевой водой. В столице работает 28 мобильных пунктов раздачи – список вы видите на экранах.
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Продолжаем следить за «водной эпопеей» в Минске. К утру завершена промывка водопровода. Пробы воды согласно исследованиям лаборатории Минскводоканала...
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