ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минскводоканал: пробы воды в водопроводе соответствуют нормам

26.06.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минскводоканал: пробы воды в водопроводе соответствуют нормам

Продолжаем следить за «водной эпопеей» в Минске. К утру завершена промывка водопровода.

Пробы воды согласно исследованиям лаборатории Минскводоканала соответствуют нормам. Теперь слово за городским центром гигиены. Если там подтвердится качество, тогда воду из-под крана можно будет использовать не только для бытовых нужд, но и питья.

Причины ЧП еще выясняются, пока есть лишь предположительные версии: по одной из них, как сообщили в Мингорисполкоме, загрязнение воды могло произойти из-за работ по замене участка сети. Сейчас жители некоторых домов по-прежнему стоят в очереди за питьевой водой. В столице работает 28 мобильных пунктов раздачи – список вы видите на экранах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем следить за «водной эпопеей» в Минске. К утру завершена промывка водопровода. Пробы воды согласно исследованиям лаборатории Минскводоканала...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Свою точку зрения относительно выборов нужно высказывать, не нарушая закон»: известные белорусы – о важности сохранения мирной обстановки в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика