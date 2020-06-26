На Победителей столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся: есть пострадавшие

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Минске, сообщили в столичной ГАИ.





Авария произошла утром 26 июня на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской. Установлено, что водитель Geely ехал по проспекту со стороны улицы Радужной в направлении улицы Ратомской и врезался в Kia, который двигался по улице Нарочанской. От удара последний отбросило на Volkswagen, ехавший по улице Тихой, а Geely ударился в бордюрный камень и перевернулся.

В результате ДТП водители Geely и Kia получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.





— По предварительной информации, водитель Geely двигался на запрещающий сигнал светофора, — проинформировали в ГАИ.