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Один из самых необычных белорусских фестивалей пройдет только в 2021 году

26.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский фестиваль SPRAVA, который должен был пройти с 7 по 9 августа в деревне Белая церковь, переносится на 2021 год. Об этом в социальных сетях сообщила команда проекта.


Фото: charea.spravafestival.by

SPRAVA — один из самых молодых и аутентичных фестивалей Беларуси. Организаторы говорят, что рассматривали различные варианты его проведения в 2020 году. Обдумывали возможности сдвига на конец августа, формата с контролируемым количеством гостей, «растягивания» фестиваля на неделю.

— Но пандемия и сложившаяся ситуация в стране (президентские выборы, намеченные на 9 августа. — Прим. TUT.BY) вносят слишком много корректив в наши планы. В итоге нам пришлось принять решение перенести фестиваль на следующий год.

При этом, делятся они, перенос не означает, что полуостров в Белой Церкви в 2020-м будет необитаем:

— У нас не хватает материального ресурса на запланированные на этот год мероприятия, но кое-что мы сделать все же собираемся. Планируем серию бесплатных мероприятий в августе и расскажем о них подробнее чуть позже.


Фото: charea.spravafestival.by

Если вы уже успели приобрести билеты, их можно вернуть: в течение двух недель организаторы сообщат в соцсетях, как это сделать. Если вы их возвращать не планируете, то сможете воспользоваться «квитками» в 2021 году.

SPRAVA — фестиваль места, цель которого — изменить отношения белорусов к природному, культурному и историческому наследию страны через взаимодействие с ним при помощи музыки и современного искусства. Отличие SPRAVA от других опен-эйров — в хедлайнере. Им вот уже несколько лет подряд является полуостров в Черейском озере в 160 км от Минска, сохранивший следы разных исторических эпох. Главная достопримечательность региона — Троицкая церковь 16−17-го веков, редкий для Восточной Европы памятник раннего барокко и пример слияния творения человеческих рук с природой.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский фестиваль SPRAVA, который должен был пройти с 7 по 9 августа в деревне Белая церковь, переносится на 2021 год. Об этом в социальных сетях сообщила команда...
 
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