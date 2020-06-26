ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 100 человек погибли в Индии от ударов молний за два дня

26.06.2020 11:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Индии. В Индии от ударов молний за два дня погибли 110 человек, свыше 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастные случаи с летальным исходом произошли на востоке и севере страны.

Более 100 человек погибли в Индии от ударов молний за два дня

Грозовые ливни застали жителей врасплох. Большинство жертв в момент удара стихии работали в поле. Ранее чрезвычайные службы страны предупреждали граждан о непогоде и объявили повышенный уровень опасности. Однако жители не стали укрываться в домах и продолжили работать, что и привело к такому исходу.

Более 100 человек погибли в Индии от ударов молний за два дня

Пострадавшие находятся в больнице с ожогами. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. В Индии от ударов молний за два дня погибли 110 человек, свыше 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастные случаи с летальным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выпуск молодых офицеров прошел в Академии МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика