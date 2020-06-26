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«Мне папа рассказывал, что есть дедовщина в армии. А её нет». Как с новобранцами работают психологи
Источник материала: СТВ
В каждом армейском подразделении Беларуси есть психолог. Моральное состояние солдат – его персональная ответственность. Роль такого человека особенно важна как раз в роте нового пополнения. Наталья Болбас – человек очень опытный, душу и мысли солдата видит, как на рентгене. В программе
Наталья Болбас, психолог пункта приёма нового пополнения воинской части Минской области:
Конечно, беседа индивидуальная – самое главное в это время войти в доверие к ним. Тут тоже используются свои определённые методы, методики, способы, чтобы ребята, все-таки, раскрылись и рассказали о своих проблемах.
Пусть они даже этого не видят, но они взрослеют, они привыкают к тому, что нет рядом мамы. Они отвыкают даже от теперешних проблемных наших гаджетов, они уходят к себе домой уже после Вооруженных сил совсем другими людьми.
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В каждом армейском подразделении Беларуси есть психолог. Моральное состояние солдат – его персональная ответственность. Роль такого человека особенно важна как...
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