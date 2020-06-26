На Харьковской такси врезалось в милицейский автомобиль

Источник материала: Tut.by

Легковушка протаранила милицейский автомобиль в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Происшествие случилось утром 26 июня. Установлено, что 23-летний водитель Renault (такси) двигался по Бетонному проезду. При выезде на главную дорогу он не уступил дорогу автомобилю Департамента охраны, который ехал по улице Харьковской со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Берута.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.