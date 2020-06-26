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Лера Кудрявцева в черном купальнике в горошек восхитила поклонников
Источник материала: ОНТ
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото в купальнике в горошек и привела в восторг своих подписчиков в Instagram.
Артистка отдыхает в Сочи вместе со своей дочерью Машей и делится снимками своего отпуска.
На свежих кадрах звезда запечатлена вместе с годовалой наследницей в санатории.
На одном из фото Кудрявцева позирует на пляже в бикини в горошек.
Также многие отметили, что маленькая дочь Леры Кудрявцевой выглядит, как ангелочек.
Фото: Instagram
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Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото в купальнике в горошек и привела в восторг своих подписчиков в Instagram. Артистка отдыхает в Сочи вместе со своей дочерью...
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