Лера Кудрявцева в черном купальнике в горошек восхитила поклонников

Источник материала: ОНТ

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото в купальнике в горошек и привела в восторг своих подписчиков в Instagram.

Артистка отдыхает в Сочи вместе со своей дочерью Машей и делится снимками своего отпуска.

На свежих кадрах звезда запечатлена вместе с годовалой наследницей в санатории.

На одном из фото Кудрявцева позирует на пляже в бикини в горошек.

Также многие отметили, что маленькая дочь Леры Кудрявцевой выглядит, как ангелочек.

Фото: Instagram

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