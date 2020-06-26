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Лера Кудрявцева в черном купальнике в горошек восхитила поклонников

26.06.2020 13:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лера Кудрявцева в черном купальнике в горошек восхитила поклонников

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото в купальнике в горошек и привела в восторг своих подписчиков в Instagram.

Артистка отдыхает в Сочи вместе со своей дочерью Машей и делится снимками своего отпуска.

На свежих кадрах звезда запечатлена вместе с годовалой наследницей в санатории.

На одном из фото Кудрявцева позирует на пляже в бикини в горошек.

Также многие отметили, что маленькая дочь Леры Кудрявцевой выглядит, как ангелочек.

Фото: Instagram

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Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото в купальнике в горошек и привела в восторг своих подписчиков в Instagram. Артистка отдыхает в Сочи вместе со своей дочерью...
 
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