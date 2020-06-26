Государственная инспекция охраны животного и растительного мира рассказала о причинах заморов рыбы в водоемах

Источник материала: Вороновская газета

В настоящее время в связи с погодными условиями в водоемах страны наблюдается резкое ухудшение условий обитания рыбы, в результате чего в отдельных из них отмечается возникновение предзаморных и заморных явлений, сообщается на официальном сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, пишет

В мае-июне текущего года отмечено более 15 фактов гибели рыбы во всех областях страны (вГродненской области, в реках Бесядь и Крупка Могилевской области, в реке Чечера Гомельской области, в озере Заднем Витебской области и других).

При выявлении подобных фактов прорабатываются различные версии того, что могло оказать негативное влияние на среду обитания рыбы и привести к ее ослаблению или гибели. Нередко причиной гибели рыбы в наших водоемах является и бактериальная инфекция, которая встречается практически повсеместно в воде и грунтах, но при одновременном возникновении нескольких неблагоприятных фактов, к которым относятся в том числе и погодные условия, это может воздействовать на ослабленную рыбу.

Так, 25 июня был установлен факт гибели нескольких десятков особей карпа и карася серебряного на Заславском водохранилище в части водоема, заросшей густой водной растительностью. Необходимо отметить, что рыбы семейства карповых подвержены такому заболеванию как «аэромоноз», или как его еще называют «краснуха», которое наиболее негативно проявляется при высоких температурах воды и может привести к гибели рыбы. Специалистами по данному факту произведен отбор проб воды и образцов погибшей рыбы для проведения необходимых экспертиз. Гибели иных видов рыбы не зафиксировано.

Среди причин ухудшения среды обитания может быть и антропогенное воздействие на водные объекты, а также чрезмерная зарастаемость водоемов или попадание в них продуктов естественного гниения растительности ввиду подтопления прибрежных территорий.

Но в отличие от заболеваний, которым подвержены, как правило, определенные виды рыб, при снижении уровня кислорода в воде, вызванном различными причинами, наблюдается гибель рыбы одновременно различного видового и возрастного состава.

В целях недопущения и предотвращения фактов причинения вреда окружающей среде, в том числе рыбным ресурсам, Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте в ходе проведения полевых контрольных мероприятий осуществляется наблюдение и контроль за состоянием рыболовных угодий, соблюдением требований природоохранного законодательства субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность вблизи водоохранных зон или в их границах.

В свою очередь, Государственная инспекция просит всех неравнодушных сообщать по телефону доверия (8017 390-00-00, 8033-333-60-00) о выявлении в рыболовных угодьях признаков предзаморных явлений или фактов гибели рыбы.