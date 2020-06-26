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Coca-Cola в Беларуси передала питьевую воду минским медучреждениям

26.06.2020 13:42 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В связи с ухудшением качества водопроводной воды в нескольких районах столицы предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» откликнулось на запрос Белорусского Общества Красного Креста обеспечить необходимым запасом воды медицинских работников, пациентов и подопечных медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога». 

26 июня предприятие передало 6072 бутылки (по 0,5 л) питьевой воды Bonaqua в учреждения, где вода стала временно непригодна для использования.

Доставить экстренно необходимые запасы воды помогли в том числе сотрудники МЧС. Бутылки с питьевой водой передали в следующие учреждения здравоохранения: «Городской клинический родильный дом №2», «Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии», «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко», «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Поддержку также оказали Минской городской организации БОКК. 200 литров воды было доставлено для обеспечения нужд подопечных медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога». В числе подопечных одинокие и одиноко проживающие люди пожилого и старческого возраста, взрослые и дети с инвалидностью, а также люди, живущие с ВИЧ/СПИД.

В компании отметили, что готовность белорусов сплочаться, чтобы помогать друг другу, — хороший пример не только для конкретных людей, но и для бизнеса. Так как социально ответственные компании, видя проблему, не остаются в стороне и совместными усилиями помогают преодолевать испытания.

 
 
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В связи с ухудшением качества водопроводной воды в нескольких районах столицы предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» откликнулось на запрос Белорусского...
 
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