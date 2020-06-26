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Лукашенко: время сегодня требует стремительного движения вперед

26.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: время сегодня требует стремительного движения вперед

 Кризис — это не только беда, но и время возможностей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис — это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся — будет очень тяжело. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, руководству правительства, Национального банка поставлена железная задача — все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. «Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень «вмонтированы» в международные производственные цепочки, экспортно ориентированная страна», — сказал Президент.

«Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это — пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное», — резюмировал Александр Лукашенко.

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Александр Лукашенко отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь -это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.
 
 
 
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом Минской области.
 
 
 

 
 
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 Кризис — это не только беда, но и время возможностей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минской области,...
 
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