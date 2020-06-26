Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил намерение Беларуси пригласить международных наблюдателей на президентские выборы. Об этом он сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Беларусь приглашать международных наблюдателей на предстоящие выборы, министра сказал: «Да, будем. Мы запросили в Министерстве здравоохранения их мнение относительно эпидемиологической ситуации, о том, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. На основании этой информации будем затем формулировать наши предложения».