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Александр Лукашенко: «Не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, нашу экономику, защитить людей и хотя бы на 5 % продвинуться вперед. Сделаем это – пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное.
Президент делает акцент: такие встречи – способ держать ответ перед народом и продемонстририровать, что удалось сделать за последние несколько лет. А вот оценивать это – прерогатива белорусов.
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Александр Лукашенко: «Не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить»
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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