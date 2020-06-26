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Александр Лукашенко: «Не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить»

26.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я – государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить»

Александр Лукашенко: «Не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень «вмонтированы» в международные производственные цепочки, мы экспортно ориентированная страна. Мы очень много сырья закупаем, перемалываем у себя и на экспорт продаем. Значит, мы зависимы и по поставкам сырья, и по рынкам сбыта.

Поэтому не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, нашу экономику, защитить людей и хотя бы на 5 % продвинуться вперед. Сделаем это – пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное.

Президент Беларуси: кризис – это время возможностей. Мы должны вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там

Александр Лукашенко: «Не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить»

Президент делает акцент: такие встречи – способ держать ответ перед народом и продемонстририровать, что удалось сделать за последние несколько лет. А вот оценивать это – прерогатива белорусов.  

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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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