От балкона до гаража: где хранить велосипед и почему ни один из вариантов не решает проблему

Источник материала: Tut.by

С каждым годом в столице, да и по стране в целом становится все больше велосипедов. Например, по данным компании Satio, осенью 2019 года в Минске их было более миллиона, из этого числа около 232 тысяч — детские или подростковые. В других городах Беларуси насчитывалось по 170−220 тысяч велосипедов (в зависимости от города), из которых в каждом городе 35−43 тысячи — детские. В итоге обладатели велосипедов столкнулись с той же проблемой, что и водители легковушек: а куда, собственно, девать транспорт после того, как покатался. AUTO.TUT.BY посмотрел, какие варианты сейчас есть у велосипедистов, и попытался понять, почему они не работают.





Квартира или подвал: «Вниз-вверх с велосипедом — удовольствие сомнительное»

Сегодня самый доступный вариант хранения велосипеда — приносить его в свое жилье. Конечно, это неудобно. Тяжело затаскивать велосипед на верхние этажи, когда в нем нет лифта или есть, но только пассажирский, а владелец — женщина или ребенок. Домой велосипед попадает с грязными колесами, занимает место и мешает. А если представить, что у каждого члена семьи по велосипеду…





Кто-то оставляет велосипеды на лестничных площадках, но это рискованно — их могут украсть. К тому же оставлять так имущество по Правилам пользования жилыми помещениями нельзя: «Гражданам и организациям в жилом доме запрещается… загромождение балконов, лоджий… коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных выходов и других вспомогательных помещений».





В прошлом году комитет «Минскгоримущество» предложил хранить велосипеды в неиспользуемых подвалах . Однако велосипедисты отметили, что «это тоже не вариант».

— В таких помещениях нет устройств для сохранности велосипедов. Как их там размещать? К тому же вариант не подходит для тех, кто ездит на велосипеде регулярно: бегать с 15 килограммами вниз-вверх из подвала — удовольствие сомнительное, — поделились своим мнением Илья и Ольга, супруги, живущие в Сухарево.

Велогаражи на автостоянках: только для взрослых, далеко, мест нет

Коммунальники предложили еще одну альтернативу — хранить велосипеды на охраняемых автостоянках, где установили сооружения из поликарбоната , похожие на теплицы на приусадебных участках.

На сайте ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» сообщается, что сейчас крытые велопарковки установлены на 31 столичной автостоянке. Стоимость услуги для физлица в месяц — семь рублей: недорого и доступно для большинства.



Фото: ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»

Предложение кажется неплохим, однако и этот вариант подходит не для всех. Ведь в большинстве случаев платные охраняемые автостоянки находятся на значительном удалении от жилых домов. Получается, что, если человек хочет покататься на велосипеде, ему надо ехать несколько остановок до автостоянки. Да и пропуск на нее дают людям старше 14 лет, получается, что дети не могут без взрослых ставить и забирать оттуда велосипед.

При всем этом стоит сказать, что некоторые велогаражи на автостоянках очень востребованы. К примеру, в Малиновке, на улице Рафиева — свободных мест для велосипедов в нем уже нет, а спрос на хранение остается высоким.

Гаражи для великов во дворах — за плату и с охраной

В Минском велосипедном обществе считают , что самый удобный вариант хранения велосипеда — велогаражи во дворе жилого дома. Сейчас их чаще всего можно увидеть в микрорайонах за пределами МКАД — Новой Боровой, Зеленом Бору. Дома там и прилегающая к ним территория принадлежат товариществу собственников жильцов (ТС). В этом случае установить велогараж во дворе проще — согласование этого вопроса с различными инстанции отработано, а жильцы количеством голосов сами решают, надо ли им это.



Вот такой велогараж установлен в Новой Боровой. Плата за хранение в нем велосипеда — 3 рубля. Оставлять там двухколесный транспорт безопасно — строение крепкое, стоит под видеокамерами, поэтому случаи хищения исключены



Это платный велогараж в ЖК «Зеленый Бор»

В большинстве случаев жители, помимо ежемесячного платежа, дополнительно оплачивают услуги по обслуживанию мест хранения своих велосипедов. Возле некоторых велогаражей частники открыли сервисы по ремонту и обслуживанию велосипедов.

Бесплатный велогараж для всех — привлекательный для воров и вандалов

В старых микрорайонах таких велогаражей, как в ТС, нет, но есть другие, место для которых и конструкцию строения выбирают администрации районов. Закатить двухколесный транспорт туда может любой желающий, если есть места, плата за хранение имущества в них не предусмотрена.

Но все эти «плюсы» перечеркивает громадный «минус» — сохранность велосипеда в таком гараже под большим вопросом, ведь его никто не охраняет, видеокамер там, как правило, нет. Ну как оставить в хлипком строении велосипед, стоимость которого может быть очень высокой? Поэтому немногие решаются хранить там свое имущество.



Этот велогараж за счет бюджетных средств установили около дома № 19 по Охотскому переулку. «Теплица» разрушилась от ветра и дождя через несколько недель после установки

Впрочем, помимо велогаражей с конструкцией типа «теплица» из поликарбоната, есть и случаи установки во дворах капитальных сооружений из металлопрофиля. Таких строений немного — все же стоят они значительно дороже, чем простенькие аналоги.

Отметим, что «бесплатные» велогаражи появляются во дворах лишь тогда, когда у администрации района есть на них деньги. К примеру, в прошлом году столичные велосипедисты отправили в Мингорисполком петицию , в которой просили власти в течение трех-четырех лет создать 1000 велогаражей во дворах Минска.





Чиновники ответили, что благоустройство дворов с устройством велогаражей производится комплексно, для этого нужен проект и выделенные на него деньги из бюджета. Дополнительно сообщалось, что некоторые районы Минска так плотно застроены, что нет возможности установить там велогаражи, которые могли бы обеспечивать сохранность велосипедов и защиту от плохой погоды.

«Стройте сами». По тарифам, которых нет

В том же письме чиновники предложили велосипедистам заключать договоры с коммунальниками и за свои деньги доукомплектовывать двор устройствами для парковки велосипедов. Один нюанс: в тарифах на платные услуги ЖКХ нет пункта — доукомплектовать дворовую территорию устройствами для стоянки велосипедов, поэтому непонятно, сколько нужно платить.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Впрочем, в этом варианте есть еще подводные камни. Оказывается, даже если строение установят за деньги граждан, хранить в нем велосипед сможет человек, который в финансировании сооружения не участвовал. Все потому, что сооружение находится на землях общего пользования. К тому же, если кому-то из соседей строение покажется во дворе ненужным или просто некрасивым, велика вероятность, что по жалобе гражданина его придется демонтировать. Очевидно, что в этом случае потраченные деньги гражданам никто не вернет.

«Вложить сотни тысяч долларов, чтобы их потерять? Нет, спасибо»

С такой же проблемой столкнутся и юридические лица, которые захотят помочь городу решить проблему велогаражей.

Например, зная, что мест для хранения велосипедов людям катастрофически не хватает, одна из столичных фирм пару лет назад загорелась идеей арендовать участки на городских землях во дворах жилых домов — для строительства на них велогаражей. Планировалось, что будут они по типу тех, что стоят в Новой Боровой: под охраной, с видеокамерами, оборудованием для хранения велосипедов, организацией в строениях уборки и прочее. Предполагалось, что услуга будет оказываться платно, но недорого — три-пять рублей в месяц.

К сожалению, проект реализовать не удалось из-за несовершенства законодательства в этом вопросе. Хотя бизнесмены пытались решить проблему в разных инстанциях: исполкомах, министерствах архитектуры, ЖКХ. Оказывается, чтобы частник смог поставить велогараж, администрация района должна за счет бюджета выполнить определенные подготовительные работы и организовать аукцион на право аренды части земель общего пользования, но тратить на это деньги, которых и так не хватает, не хочется.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

— Инвестор планировал вложить в этот проект несколько сотен тысяч долларов. Но когда мы начали разбираться во всех нюансах, то поняли, что это дело очень рискованное. Начнем с того, что подобных аукционов ни разу не проводили. В законе нет понятия «велогараж», «велостоянка», «велопарковка». А уж механизма по установке велогаражей в столичных дворах нет и подавно. Мы попробовали быть «первооткрывателями», а когда столкнулись с отсутствием соответствующих норм в законе, то поняли, что это невозможно, — рассказал AUTO.TUT.BY Анатолий, один из предпринимателей, который планировал реализовать этот проект.

Бизнесмен отметил, что самая главная опасность кроется в том, что и после установки велогаража во дворе есть вероятность, что какому-нибудь жильцу дома строение не понравится. Жалоба гражданина в контролирующую структуру — и велогараж потребуют снести, даже несмотря на то, что исполком перед этим дал «добро» на строительство.

— Терять огромные суммы денег мы не готовы. Поэтому от идеи с велогаражами пришлось отказаться до времен, когда наши власти продумают и закрепят в законе эти вопросы до мелочей, — резюмировал предприниматель.

План по велостоянкам есть. Неработающий

На уровне государства тоже пытаются решить вопрос с хранением многочисленных велосипедов. Об этом говорит принятая Концепция развития велодвижения в Беларуси, но развитие велосипедной инфраструктуры в части установки велогаражей серьезно тормозится на практике.

В этом отношении не выполняется пункт 2.3.2 главы 13 Генерального плана Минска , появившийся в 2016 году: «Создать инфраструктуру велодвижения с включением парковок для велосипедов, мест их хранения и технического обслуживания, прокатных пунктов. Оборудовать дворовые территории жилых районов закрытыми велопарковками из расчета не менее одного парковочного места на две квартиры».





Акцентируем внимание, что в Генплане нет информации о том, что в каких-то районах Минска невозможно по каким-либо причинам построить велогаражи. Этот документ утвержден президентом, и его надо исполнять, а не обсуждать. Но почему-то чиновники Мингорисполкома, когда отвечали на петицию велосипедистов, сослались на нехватку мест и невозможность обеспечить сохранность велосипедов от воров и плохой погоды.

Отметим, что, исходя из планов по жилищному строительству, к 2020 году во дворах жилых домов необходимо было установить закрытые велопарковки на 403,1 тысячи велосипедов, к 2030 году — на 444,6 тысячи велосипедов. Если прикинуть, что в среднем велопарковка вмещает 50 велосипедов, то в этом году во дворах должно стоять 8062 закрытых велопарковок, а к 2030 — 8892.

Требование по велогаражам есть и в техническом кодексе установившейся практики (ТКП) «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки»: «При проектировании территорий новой многоквартирной жилой застройки необходимо предусматривать места для хранения велосипедов, принадлежащих гражданам, из расчета не менее одного места на велопарковке на 10 квартир». Но эта норма касается домов новой застройки.