На завтра из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Завтра на большей территории Беларуси, в том числе в Минске температура достигнет +30…+31. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.

27 июня ожидается в основном сухая погода, лишь днем на западе страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура минимальная ночью составит +12..+18°С, днем воздух прогреется до +25..+31°С, сообщили в Белгидромете.

28 июня на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью будет +14..+19°С, днем +21..+28°С.

29 июня ночью в отдельных районах Гомельской области, а утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью ожидается +14..+19°С, днем +23..+29°С.