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На завтра из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

26.06.2020 15:18 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Завтра на большей территории Беларуси, в том числе в Минске температура достигнет +30…+31. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.

27 июня ожидается в основном сухая погода, лишь днем на западе страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура минимальная ночью составит +12..+18°С, днем воздух прогреется до +25..+31°С, сообщили в Белгидромете.

28 июня на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью будет +14..+19°С, днем +21..+28°С.

29 июня ночью в отдельных районах Гомельской области, а утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью ожидается +14..+19°С, днем +23..+29°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Завтра на большей территории Беларуси, в том числе в Минске температура достигнет +30…+31. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.
 
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