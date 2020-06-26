|
На завтра из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: БДГ
Завтра на большей территории Беларуси, в том числе в Минске температура достигнет +30…+31. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.
27 июня ожидается в основном сухая погода, лишь днем на западе страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура минимальная ночью составит +12..+18°С, днем воздух прогреется до +25..+31°С,
28 июня на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью будет +14..+19°С, днем +21..+28°С.
29 июня ночью в отдельных районах Гомельской области, а утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью ожидается +14..+19°С, днем +23..+29°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра на большей территории Беларуси, в том числе в Минске температура достигнет +30…+31. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)