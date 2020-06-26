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Пинский РОВД призывает отдыхающих купаться только в установленных местах
26.06.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ежегодно в связи с установлением жарких погодных условий в области регистрируются факты гибели граждан на водоемах области.
Как рассказал корреспонденту pinsknews.by начальник милиции общественной безопасности Пинского РОВД Николай Чечун, практика показала, что граждане, рискуя своим здоровьем и жизнью, часто купаются в местах для этого неустановленных. Кроме того, данное деяние является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность по ст.23.63 КоАП Республики Беларусь (штраф в размере от одной до трех базовых величин).
Благополучие купального сезона не всегда зависит от работы ответственных служб, но, как правило, и от поведения самих отдыхающих.
Отдел внутренних дел Пинского райисполкома просит отдыхающих соблюдать элементарные правила поведения на воде и вблизи водоемов, купаться исключительно в установленных для этого местах — ведь вода не терпит беспечности и не прощает ошибок!
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