Пинский РОВД призывает отдыхающих купаться только в установленных местах

Источник материала: Полесская правда



При наступлении жаркой погоды у водоемов собираются все больше отдыхающих. Одни летний зной предпочитают пережить в тени и не рискуют купаться, вторые, разгорячившись на солнце, пытаются остыть в воде, а некоторые граждане, «разгорячившись» при помощи спиртного, идут в состязание с водной стихией. Но увы, последняя не терпит беспечности и горестно наказывает за пренебрежение правилам поведения на воде и у водоемов.

Ежегодно в связи с установлением жарких погодных условий в области регистрируются факты гибели граждан на водоемах области.

Как рассказал корреспонденту pinsknews.by начальник милиции общественной безопасности Пинского РОВД Николай Чечун, практика показала, что граждане, рискуя своим здоровьем и жизнью, часто купаются в местах для этого неустановленных. Кроме того, данное деяние является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность по ст.23.63 КоАП Республики Беларусь (штраф в размере от одной до трех базовых величин).

Благополучие купального сезона не всегда зависит от работы ответственных служб, но, как правило, и от поведения самих отдыхающих.

– Любителям активного отдыха у водоемов хотелось бы напомнить, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкогольных напитков, баловство на воде, невнимательность, беспечность и бесконтрольность со стороны взрослых к своим чадам приводит За нарушение антиалкогольного законодательства в соответствии со статьей 17.3. КоАП Республики Беларусь (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или ПИВА), влечет наложение штрафа до восьми базовых величин, – подчеркнул Николай Чечун и добавил, что соблюдение законности на пляжах и в местах массового отдыха граждан всегда находится, под пристальным вниманием сотрудников милиции.

Отдел внутренних дел Пинского райисполкома просит отдыхающих соблюдать элементарные правила поведения на воде и вблизи водоемов, купаться исключительно в установленных для этого местах — ведь вода не терпит беспечности и не прощает ошибок!

Николай Чечун также обратил внимание жителей Пинского района и города Пинска, отдыхающихуводоемов: «Никогда не оставляйте без присмотра свои личные вещи!».





