Алёна Виноград: Главное в работе — осознание того, что твои усилия приносят радость людям

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Работать в сфере культуры, особенно — с молодежью — может не каждый. В первую очередь из-за того, что для этого ты должен быть энергичным и умеющим настроить себя на позитивный лад, чтобы делиться своим настроением с другими.

Именно таким человеком является директор Несвижского городского молодежного центра Алёна Виноград, которая 7 лет назад окончила Белорусский государственный университет культуры и искусства по специальности «Социально-культурная деятельность».





По распределению Алёна попала в Центр, который только открылся, и вначале была ведущим специалистом — занималась всей отчетной деятельностью учреждения. После — стала художественным руководителем, разрабатывала план работы Центра, организовывала мероприятия и сама нередко участвовала в них в качестве ведущей, налаживала связь с общественностью, строила работу молодежного центра с творческой стороны, во всё вкладывая максимум усилий и физических, и эмоциональных. С ноября — является директором центра.





— Первое время было непривычно в должности директора, — говорит Алёна Олеговна. — Нелегко ощутить себя руководителем в коллективе, где со всеми старался поддерживать дружеские, равные отношения. Мы и сейчас часто строим свою работу, коллективно всё обсуждая. Поэтому большинство идей для проведения мероприятий приходит во время совместного «мозгового штурма», когда мы обговариваем, что будет хорошей идеей или может не получиться. Другие детали приходят во время рабочих моментов или простых обеденных разговоров. Так нередко рождаются названия мероприятий, слоганы для афиши. Главное — всегда носить с собой блокнот или записную книжку, — с улыбкой дополняет Алёна. — Если на подготовку времени отведено мало, мы все быстро организовываемся, кооперируемся, и каждый делает свою часть, при этом помогая друг другу, когда нужно. Ведь цель одна, мы работаем над одним продуктом. Поэтому я очень ценю свой коллектив. За умение качественно выполнить свою работу, за уважительное отношение друг к другу и самое главное — за прямоту. Мы много говорим друг с другом, благодаря чему, наверное, и сохраняется наша сплоченность.

О том, что будет работать в сфере культуры, Алёна приняла решение, еще учась в школе:

— Я родом из Юшевич. Много времени проводила в сельском клубе, мы с ребятами постоянно что-то придумывали, проводили. Мне это нравилось, и я всегда говорила, что отучусь и приеду в родную деревню. Где бы я не находилась, всегда хотела что-нибудь проводить, участвовать в мероприятиях… Я не жалею, что попала сюда, это другой масштаб, и он мне нравится.





Главное в работе для Алёны Виноград — осознание того, что твои усилия приносят радость людям:

— Мы стараемся делать свою работу так, чтобы людям было интересно, приятно на нее посмотреть, окунуться в создаваемую атмосферу. Приятно, когда твою работу ценят, поэтому мы прикладываем очень много сил, затрачиваем много энергии. У молодежи множество интересов. Она и сама прекрасный генератор идей и может подсказать, чего ей хотелось бы. А наша задача — создать среду, в которой молодым людям будет комфортно находиться, где они могут найти единомышленников, раскрыть свой потенциал, развить свои способности в сфере, которая им уже интересна, или в чем-то новом. Также мы любим проводить акции, которые приносят пользу, в том числе — благотворительные. Молодежный центр сотрудничает со многими, если не со всеми, организациями района. Мы с удовольствием проводим совместную работу с РК ОО «БРСМ», РОЧС, Несвижской центральной районной библиотекой имени П. Пронузо, Несвижским государственным колледжем имени Якуба Коласа, управлением по образованию спорту и туризму райисполкома, РЦК и многими другими заинтересованными структурами. Очень приятно, когда люди легки на подъем и готовы поддержать в организации досуга молодежи.

По мнению директора молодежного центра, главное — это люди, с которыми доводится общаться в ходе работы, наша молодежь. Ведь каждый человек — целый мир, и он что-то привносит в нашу жизнь.

— Лучшая оценка работы — когда к тебе возвращаются, когда повзрослевшие ребята приходят и с теплотой, улыбками вспоминают то, чем занимались у нас в Центре, — отмечает Алёна Виноград. — Мы гордимся нашими призовыми местами на областном уровне, званием образцового у коллектива «Творяки» и взаимным сотрудничеством с Азербайджаном, которое начала еще предыдущий директор Людмила Матусевич… Достижений много, и будет еще больше.

Говоря о своей работе, Алёна Олеговна часто использовала местоимение «мы». Ведь молодежный центр — это семья, команда, в которой каждый подставит другому плечо поддержки. Это единый организм. А директор — это тот, кто поддерживает его в рабочем состоянии.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

Фото из архива редакции.