Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию через два года

Источник материала: Ежедневник

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Во время рабочей поездки в Солигорск 26 июня Александр Лукашенко рассказал, что ему были представлены несколько вариантов обновленной Конституции Беларуси. Но они его не устроили из-за недостаточной решительности.

"Конституция - Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил президент.



Глава государства подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее". "Что касается перераспределения полномочий наверху - президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", - заявил Лукашенко.



Что касается Основного закона образца 1994 года, то Лукашенко считает возвращение к нему движением назад. "Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад", - обосновал президент.

Напомним, что вернуть Конституцию 1994 года предлагал выдвинувший свою кандидатуру на президентские выборы Виктор Бабарико.