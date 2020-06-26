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Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию через два года
26.06.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: shumilino.by
Во время рабочей поездки в Солигорск 26 июня Александр Лукашенко рассказал, что ему были представлены несколько вариантов обновленной Конституции Беларуси. Но они его не устроили из-за недостаточной решительности.
"Конституция - Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил президент.
Напомним, что вернуть Конституцию 1994 года предлагал выдвинувший свою кандидатуру на президентские выборы Виктор Бабарико.
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Во время рабочей поездки в Солигорск 26 июня Александр Лукашенко рассказал, что ему были представлены несколько вариантов обновленной Конституции Беларуси. Но они...
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