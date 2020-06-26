В Беларуси отмечают День работников прокуратуры

Источник материала: Голас Сененшчыны

Сегодня прокурорские работники Беларуси отмечают профессиональный праздник. Мы встретились с прокурором Сенненского района Игорем Лисовским, чтобы поговорить об особенностях службы, значимости работы в команде и, конечно, о людях, чья главная задача – обеспечить верховенство закона.





— Игорь Леонидович, каковы направления деятельности работников прокуратуры и есть ли среди них приоритетные?

— Прокуратура осуществляет деятельность по обеспечению верховенства права, законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов. Большой участок нашей работы – это надзор за соблюдением трудового, жилищного, антикоррупционного, налогового и банковского законодательства, выполнения требований Директив и других нормативно-правовых актов. Кроме этого, прокуратура координирует правоохранительную деятельность государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью. Если говорить о приоритетах, то главным, пожалуй, для нас всегда оставалась защита прав и свобод граждан. Это широкое понятие касается и трудовых отношений, и экологии, и борьбы с коррупцией — всех сфер жизни.

— Зачастую прокуратура – последняя инстанция, в которую обращаются граждане в надежде исправить сложную жизненную ситуацию. С какими проблемами чаще всего к вам приходят люди?

— Как правило, с жалобами, связанными с работой жилищно-коммунальной службы, с несогласием с решениями, принимаемыми органами внутренних дел, другими службами, с трудовыми спорами и многим другим. Хочу сказать, что во главе угла для нас всегда была и остается реальная помощь людям, восстановление их нарушенных прав.

— Какое место в вашей работе отводится профилактике?

— Значимое. Любое преступление, правонарушение лучше и легче предупредить. Ведь цена вопроса – безопасность населения, порядок на территории района. Отдельное внимание уделяем работе по предупреждению несчастных случаев, гибели людей будь то на производстве, в результате пожаров, ДТП или от других внешних причин.

— Очевидно, что успех в работе зависит от каждого из членов коллектива, команды.

— Пусть у нас сравнительно небольшой, но очень сплоченный и работоспособный коллектив. Я не помню такого случая, чтобы кто-то отказал в помощи коллеге, не подставил плечо. Сотрудники прокуратуры Сенненского района – это целеустремленные, грамотные специалисты, профессионалы, которые с честью решают широкий спектр многогранных и сложных задач, стоящих перед ними.

– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать человек, чтобы работать в органах прокуратуры?

– В первую очередь, это честность, порядочность, преданность делу и служению закону. Немаловажно и наличие у человека готовности ставить служебные интересы выше личных. Коммуникативные и организаторские способности, ответственность, решительность, чувство справедливости – это далеко не все качества, которыми должен обладать каждый сотрудник прокуратуры.

— В конце разговора хотелось бы предложить вам поздравить своих коллег с профессиональным праздником.

— Я с удовольствием воспользуюсь возможностью и поздравляю с Днем работников прокуратуры своих коллег, ветеранов ведомства. Хочу выразить им искреннюю признательность за верность своему делу. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе. Пусть жизненные силы, энергия и оптимизм помогают в решении самых сложных профессиональных задач.

Галина ЖУКОВА.

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