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Страница «Администрация Октябрьского района Минска» призвала к переменам на выборах
Источник материала: KYKY>
24 июня на странице «Администрация Октябрьского района Минска» в фейсбуке
Сейчас на эту страницу в фейсбуке подписаны около 100 человек. И если раньше лайки под ее публикациями пользователи почти не ставили, то этот пост собрал свыше двух тысяч «пальцев вверх» и около 350 комментариев. Такой активности группа, конечно, не видела никогда. Под заметкой все восторгаются смелостью чиновника, сделавшего заявление, но и гадают, как быстро его уволят.
Это что, правда? У администрации Октябрьского района реально такая позиция?
А кто расскажет! Впрочем, официальный комментарий уже
«Администрация Октябрьского района г. Минска официально заявляет, что аккаунт в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/minskoktyabrskiy/) «Администрация Октябрьского района г. Минска» (@minskoktyabrskiy) не является официальной страницей в вышеуказанной социальной сети. Обращение от имени главы администрации Люботынского Г. И., размещенное 24.06.2020 г. в данном аккаунте, является «фейком».
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24 июня на странице «Администрация Октябрьского района Минска» в фейсбуке появилось странное сообщение, которое заметили только сейчас. В посте написано, что...
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