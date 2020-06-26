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Страница «Администрация Октябрьского района Минска» призвала к переменам на выборах

26.06.2020 17:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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24 июня на странице «Администрация Октябрьского района Минска» в фейсбуке появилось странное сообщение, которое заметили только сейчас. В посте написано, что глава этой самой администрации – Геннадий Люботынский – обратился к беларусам с тем, что грядет «время перемен», «время Беларуси Будущего». И призвал людей сделать правильный выбор 9 августа.

Сейчас на эту страницу в фейсбуке подписаны около 100 человек. И если раньше лайки под ее публикациями пользователи почти не ставили, то этот пост собрал свыше двух тысяч «пальцев вверх» и около 350 комментариев. Такой активности группа, конечно, не видела никогда. Под заметкой все восторгаются смелостью чиновника, сделавшего заявление, но и гадают, как быстро его уволят.

Это что, правда? У администрации Октябрьского района реально такая позиция?

А кто расскажет! Впрочем, официальный комментарий уже дали:

«Администрация Октябрьского района г. Минска официально заявляет, что аккаунт в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/minskoktyabrskiy/) «Администрация Октябрьского района г. Минска» (@minskoktyabrskiy) не является официальной страницей в вышеуказанной социальной сети. Обращение от имени главы администрации Люботынского Г. И., размещенное 24.06.2020 г. в данном аккаунте, является «фейком».

 
Теги: Минск
 
 
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24 июня на странице «Администрация Октябрьского района Минска» в фейсбуке появилось странное сообщение, которое заметили только сейчас. В посте написано, что...
 
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