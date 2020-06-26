Как безопасно отдохнуть на природе?

Источник материала: Ивьевский край

Впереди выходные дни и, если позволит погода, многие отправятся отдыхать на природу. Для того чтобы досуг остался только приятными воспоминаниями, напомним некоторые правила безопасности.

Итак, если вы решили разжечь костер, необходимо окопать место. Разжигать лучше в безветренную погоду и ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра. Держите рядом лопату, ведро с водой, или же автомобильный огнетушитель.

Отдыхая на природе, надевайте практичную и максимально закрытую одежду, не забудьте головной убор – это поможет защититься от клещей. Если с вами дети - не оставляйте их без присмотра. Заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас собой оказалось достаточное количество чистой воды. Она вам понадобится, как для питья, так и для мытья рук, овощей и фруктов. А также для того, чтобы потушить костер.

Заранее подготовьте мешки для мусора. Часто после отдыха люди оставляют горы грязи и отходов. Известны случаи, когда осколок стекла на солнце становился причиной лесного пожара.

Когда пикник закончится, не забудьте потушить костер, для надежности можно засыпать его песком.

Если же вы решили пожарить шашлык во дворе, напоминаем, что мангалы и аналогичные устройства для приготовления еды на открытом огне следует располагать не ближе 2 метров от строений.

В случае пожара звоните спасателям по телефонам 101 или 112.

П. КЁЛЕР.