Лукашенко: У нас революционеров нет, а вот «майданутых» хватает

Источник материала: Tut.by

Белорусский народ должен жить собственным умом и не допустить управления из-за границы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом «Беларуськалия», сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали, в том числе действующего президента — это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента.

Глава государства также заявил, что власть будет делать все, чтобы не допустить в стране майданов, а революций, убежден он, в Беларуси быть не может.

— Лимит революций исчерпали, более того — у нас революционеров нет. А вот «майданутых» у нас хватает. Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит — к разрушению страны, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят.