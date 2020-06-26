ЧП НА 4РУ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”. Гибель электрослесаря: СК выясняет обстоятельства.

Несчастный случай произошел вечером 10 июня на одной из шахт предприятия «Беларуськалий» в Солигорске. Во время работы погиб 21-летний парень.

Следователи выясняют причины смертельного травмирования электрослесаря 4РУ ОАО “Беларуськалий” в Солигорске. При ремонте самоходного вагона был смертельно травмирован электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования участка РМУ. Погибшему был 21 год.



Происшествие случилось около 19:00. По факту гибели человека проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Устанавливаются обстоятельства трагедии. По словам официального представителя СК, точную причину смерти парня определит судебно-медицинская экспертиза.



Как заявили в СК, следственно-оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Кроме того, проводятся иные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины.

