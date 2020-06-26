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ЧП НА 4РУ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”. Гибель электрослесаря: СК выясняет обстоятельства.
26.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
11 июня 2020 12:32 7875
ЧП НА 4РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель электрослесаря: СК выясняет обстоятельства.
Несчастный случай произошел вечером 10 июня на одной из шахт предприятия «Беларуськалий» в Солигорске. Во время работы погиб 21-летний парень.
Следователи выясняют причины смертельного травмирования электрослесаря 4РУ ОАО “Беларуськалий” в Солигорске. При ремонте самоходного вагона был смертельно травмирован электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования участка РМУ. Погибшему был 21 год.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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11 июня 2020 12:32 7875 ЧП НА 4РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель электрослесаря: СК...
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