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ЧП НА 4РУ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”. Гибель электрослесаря: СК выясняет обстоятельства.

26.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


11 июня 2020 12:32 7875

ЧП НА 4РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель электрослесаря: СК выясняет обстоятельства.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: МЛЫН.BY

Несчастный случай произошел вечером 10 июня на одной из шахт предприятия «Беларуськалий» в Солигорске. Во время работы погиб 21-летний парень.

Следователи выясняют причины смертельного травмирования электрослесаря 4РУ ОАО “Беларуськалий” в Солигорске. При ремонте самоходного вагона был смертельно травмирован электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования участка РМУ. Погибшему был 21 год.

Происшествие случилось около 19:00. По факту гибели человека проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Устанавливаются обстоятельства трагедии. По словам официального представителя СК, точную причину смерти парня определит судебно-медицинская экспертиза.

Как заявили в СК, следственно-оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Кроме того, проводятся иные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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11 июня 2020 12:32 7875 ЧП НА 4РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель электрослесаря: СК...
 
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