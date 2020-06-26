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«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власть белорусы оценивают по делам. Минская область за последние пять лет сделала существенный рывок. На долю региона приходится 15,4 % ВВП. Подтянули зарплаты, наладили работу предприятий. Но так было не всегда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«И кастрюлями барабанили, и тарелками». Архивные кадры с солигорскими шахтёрами, которые «пешшу па бездарожжу крочылі на сталiцу»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власть белорусы...
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