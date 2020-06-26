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Депутат Палаты представителей: «Надо это всё сохранить и развивать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 26 июня с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рабочие поездки Президента в регионы – это не только ревизии предприятий и доклады, это всегда предельно честный и открытый диалог с людьми.
Актив области – управленцы, врачи, ученые, депутаты, журналисты. При этом активом людей в зале делают вовсе не их высокие должности. Неравнодушные люди с четкой жизненной позицией, команда единомышленников. И именно благодаря им развивается и страна, и регион.
Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 26 июня с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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