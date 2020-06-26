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Депутат Палаты представителей: «Надо это всё сохранить и развивать»

26.06.2020 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 26 июня с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие поездки Президента в регионы – это не только ревизии предприятий и доклады, это всегда предельно честный и открытый диалог с людьми.

Депутат Палаты представителей: «Надо это всё сохранить и развивать»

Актив области – управленцы, врачи, ученые, депутаты, журналисты. При этом активом людей в зале делают вовсе не их высокие должности. Неравнодушные люди с четкой жизненной позицией, команда единомышленников. И именно благодаря им развивается и страна, и регион.

Депутат Палаты представителей: «Надо это всё сохранить и развивать»

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сверить позиции, определиться с тем, как развивать нашу Беларусь дальше. Мы достигли очень многого. Сравнить с тем периодом, который мы помним, 90-е годы и сейчас – это абсолютное развитие, движение вперед. Конечно, надо это все сохранить и развивать.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Валентина Ражанец

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 26 июня с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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