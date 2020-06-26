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Холодильник спас женщину от смерти
Источник материала: ОНТ
В городе Нит (Уэльс, Великобритания) женщина выжила при разрушении дома благодаря холодильнику. Историю
Израненная 31-летняя Джесс Уильямс с двумя маленькими детьми была обнаружена соседом, спасателем в отставке Джеффом Дэвисом. Валлийка находилась за холодильником, принявшим на себя удар обломков здания. Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в стабильном критическом состоянии.
Начато расследование инцидента. По предварительной информации, дом был разрушен в результате взрыва бытового газа.
Фото: The Mirror / PA
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В городе Нит (Уэльс, Великобритания) женщина выжила при разрушении дома благодаря холодильнику. Историю рассказывает The Mirror. Израненная 31-летняя Джесс Уильямс с...
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