Холодильник спас женщину от смерти

Источник материала: ОНТ

В городе Нит (Уэльс, Великобритания) женщина выжила при разрушении дома благодаря холодильнику. Историю рассказывает The Mirror.

Израненная 31-летняя Джесс Уильямс с двумя маленькими детьми была обнаружена соседом, спасателем в отставке Джеффом Дэвисом. Валлийка находилась за холодильником, принявшим на себя удар обломков здания. Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в стабильном критическом состоянии.

Начато расследование инцидента. По предварительной информации, дом был разрушен в результате взрыва бытового газа.

Фото: The Mirror / PA

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