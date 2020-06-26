ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Холодильник спас женщину от смерти

26.06.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Холодильник спас женщину от смерти

В городе Нит (Уэльс, Великобритания) женщина выжила при разрушении дома благодаря холодильнику. Историю рассказывает The Mirror.

Израненная 31-летняя Джесс Уильямс с двумя маленькими детьми была обнаружена соседом, спасателем в отставке Джеффом Дэвисом. Валлийка находилась за холодильником, принявшим на себя удар обломков здания. Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в стабильном критическом состоянии.

Начато расследование инцидента. По предварительной информации, дом был разрушен в результате взрыва бытового газа.

Фото: The Mirror / PA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Нит (Уэльс, Великобритания) женщина выжила при разрушении дома благодаря холодильнику. Историю рассказывает The Mirror. Израненная 31-летняя Джесс Уильямс с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ищем очевидцев ДТП на Варшавке с участием мотоциклиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика