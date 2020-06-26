|
Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инвесторы предлагали свою помощь на «БелАЗе», но власти решили пойти другим путем. Полностью обновили оборудование (считай, провели глубокую модернизацию): от прежнего производства остались разве что стены. Теперь продукция гиганта востребована во всем мире.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читайте также:
Александр Лукашенко шутит: «Я отъехал, так вы в Минске воду загадили»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инвесторы предлагали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)