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Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны

26.06.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны

Инвесторы предлагали свою помощь на «БелАЗе», но власти решили пойти другим путем. Полностью обновили оборудование (считай, провели глубокую модернизацию): от прежнего производства остались разве что стены. Теперь продукция гиганта востребована во всем мире.

Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Где гарантии, что завтра мы бы не производили там болты и гайки, а все новации были там, в Японии и США? Япония, США и Беларусь производят эти автомобили. Ну, и китайцы с немцами пытаются там что-то сделать. Мы сегодня держим практически 30 % рынка таких автомобилей. Мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн и перевезли на нем 500 тонн грузов. Это действительно огромное достижение и гордость нашей страны.

Президент о БелАЗах: мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 тонн. Это огромное достижение и гордость нашей страны

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Инвесторы предлагали...
 
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