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Александр Лукашенко: «Помните, я говорил: пандемия пройдёт, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорили на встрече и о глобальном. Геополитические шторма не обошли стороной и Беларусь. Нынешний год самый сложный в истории независимой страны. Не справляются и глобальные мировые игроки. Пандемия тоже внесла свои коррективы в мироустройство. В отличие от других государств, мы действовали соответственно ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: «Дайте работу, есть нечего!» А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось.
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Александр Лукашенко: «Помните, я говорил: пандемия пройдёт, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 июня посетил с рабочей поездкой Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили на встрече и о...
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