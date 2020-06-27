Источник материала: Soligorsk News

Выпускной-2020 в Солигорске для ГУО "Гимназия №1" прошёл в новом формате. Автор: Эдуард Кидяев.

Закончены выпускные экзамены, позади годы обучения в школах и гимназиях, впереди – централизованное тестирование, поступление и новая самостоятельная жизнь. Лето для солигорск их выпускников, как и для выпускников всей республики, выдалось жаркое.С 1 по 9 июня прошли школьные экзамены, а 11 июня выпускники получили аттестаты, дипломы и медали.



Из-за пандемии традиционный парад выпускников от “Лазурита” до центральной площади, был отменен, как и поздравления родителей, педагогов и представителей управления по образованию. Зато есть в этом формате и плюсы-каждая школа по-домашнему прощалась со своими воспитанниками. Аттестаты ребята получали прямо в учебных заведениях. Среди своих учителей, в стенах, которые за десяток лет стали родными.



Кажется, что еще вчера прозвенел для первоклашек первый звонок, а сегодня, они уже взрослые и нарядные навсегда оставляют школьные двери за спиной. Для двух классов ГУО “Гимназия №1 г. Солигорска” последний школьный звонок прозвенел и выпускной бал “два в одном” прошел на территории родной школы.



Со словами напутствия к выпускникам директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР:



— Вот и прошла целая эпоха — эпоха школьной жизни. В ней было все: радости и огорчения, победы и разочарования, улыбки, слезы и многое — многое другое. С окончанием школы у ребят завершился первый этап жизни – детство, и сегодня они открывают новую, самую прекрасную пору своей жизни – юность, когда каждому все по плечу, надо лишь иметь цель и приложить усилия – отметила в своем выступлении директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР.







В этот день многие ученики, окончившие школу с отличием, получили высшие награды за труды, старания и активную учебу – золотые медали. Также были поздравлены выпускники за иные заслуги в учебе и школьной жизни.





В этом году выпустилось в Солигорском районе – 787 одиннадцатиклассников. Медали получило 90 выпускников: 84 – золотые, 6 – серебряные. Неплохой результат!



На выпускных было все, как обычно: галантные мальчишки, девочки в шикарных платьях, слезы прощания, песни на школьную тематику, напутствия учителей. В целом, весь вечер сопровождался улыбками, смехом и весельем.



В добрый путь, бывшие солигорские школьники, абитуриенты. Пусть вас ждёт лишь хорошее на жизненном поприще. Учитесь, дерзайте. А пока – удачи на ЦТ!!!

Фоторепортаж подготовила Светлана АРХИПОВА.