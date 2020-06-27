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Выпускной-2020 в Солигорске для ГУО “Гимназия №1” прошёл в новом формате.

27.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

12 июня 2020 19:10 11079

Выпускной-2020 в Солигорске для ГУО "Гимназия №1" прошёл в новом формате.

Автор: Эдуард Кидяев.

Закончены выпускные экзамены, позади годы обучения в школах и гимназиях, впереди – централизованное тестирование, поступление и новая самостоятельная жизнь. Лето для солигорск их выпускников, как и для выпускников всей республики, выдалось жаркое.С 1 по 9 июня прошли школьные экзамены, а 11 июня выпускники получили аттестаты, дипломы и медали.

Из-за пандемии традиционный парад выпускников от “Лазурита” до центральной площади, был отменен, как и поздравления родителей, педагогов и представителей управления по образованию. Зато есть в этом формате и плюсы-каждая школа по-домашнему прощалась со своими воспитанниками. Аттестаты ребята получали прямо в учебных заведениях. Среди своих учителей, в стенах, которые за десяток лет стали родными.

Кажется, что еще вчера прозвенел для первоклашек первый звонок, а сегодня, они уже взрослые и нарядные навсегда оставляют школьные двери за спиной. Для двух классов ГУО “Гимназия №1 г. Солигорска” последний школьный звонок прозвенел и выпускной бал “два в одном” прошел на территории родной школы.

Со словами напутствия к выпускникам директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР:

— Вот и прошла целая эпоха — эпоха школьной жизни. В ней было все: радости и огорчения, победы и разочарования, улыбки, слезы и многое — многое другое. С окончанием школы у ребят завершился первый этап жизни – детство, и сегодня они открывают новую, самую прекрасную пору своей жизни – юность, когда каждому все по плечу, надо лишь иметь цель и приложить усилия – отметила в своем выступлении директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР.

Выпускной-2020 в Солигорске для ГУО “Гимназия №1” прошёл в новом формате.

В этот день многие ученики, окончившие школу с отличием, получили высшие награды за труды, старания и активную учебу – золотые медали. Также были поздравлены выпускники за иные заслуги в учебе и школьной жизни.

Выпускной-2020 в Солигорске для ГУО “Гимназия №1” прошёл в новом формате.

В этом году выпустилось в Солигорском районе – 787 одиннадцатиклассников. Медали получило 90 выпускников: 84 – золотые, 6 – серебряные. Неплохой результат!

На выпускных было все, как обычно: галантные мальчишки, девочки в шикарных платьях, слезы прощания, песни на школьную тематику, напутствия учителей. В целом, весь вечер сопровождался улыбками, смехом и весельем.

В добрый путь, бывшие солигорские школьники, абитуриенты. Пусть вас ждёт лишь хорошее на жизненном поприще. Учитесь, дерзайте. А пока – удачи на ЦТ!!!

Фоторепортаж подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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12 июня 2020 19:10 11079 Выпускной-2020 в Солигорске для ГУО "Гимназия №1" прошёл в...
 
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