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В мае дешевели «однушки» на вторичном рынке Минска. А почем сейчас их продают?

27.06.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае вторичный рынок недвижимости столицы (за июнь данных пока нет) был почти стабилен: цены, как и предполагалось, снижались, но незначительно. Больше всего подешевел квадратный метр в однокомнатных квартирах - по сравнению с апрелем на 3,5% и составил 1380 долларов в эквиваленте. Но это средняя цена. REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и выбрал самые бюджетные варианты минских «однушек» с ценой «квадрата» не выше 1300 долларов в эквиваленте.

Ул. Чигладзе, 6/1

Квартира площадью 29,4 квадратного метра расположена в кирпичном доме 1970 года постройки (район Масюковщина). Жилье с обычным ремонтом, на пятом этаже. Цена — 37,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1289 за квадратный метр.


Фото: realt.by



Фото: realt.by

Ул. Герасименко, 3

Квартира площадью 33 квадратных метра расположена в панельном доме 1979 года постройки. В ней раздельный санузел и застекленная лоджия. Площадь жилой комнаты — 17 метров. Цена — 38 тысяч долларов в эквиваленте, по 1150 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

2-й переулок Багратиона

Квартира площадью 30,3 квадратного метра расположена в девятиэтажном доме 1976 года постройки. Площадь жилой комнаты — 16 квадратных метров. Продается за 39,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1303 за «квадрат».


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Ул. Семенова, 24

Квартира площадью 32,3 квадратного метра находится в кирпичном доме 1959 года постройки (Ленинский район). Площадь жилой комнаты — почти 19 метров. Санузел в квартире совмещенный, балкона нет. Продается за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1235 за «квадрат».


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Ул. Голодеда, 32

В микрорайоне Чижовка предлагают квартиру в кирпичном доме 1977 года постройки. Дом кирпичный, девятиэтажный. Площадь жилья — 32,5 квадратного метра, жилой комнаты — 16. Санузел в квартире совмещенный, есть две лоджии. Цена — 40 тысяч долларов в эквиваленте, по 1231 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Илимская, 33

Квартира расположена в панельном доме 1985 года постройки на 9-м этаже (Заводской район). Площадь жилья — 38,1 квадратного метра. Продается за 42,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1115 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Варвашени, 15

Квартира площадью 35,9 квадратного метра находится в кирпичном доме 1994 года постройки. Жилье с раздельным санузлом, двумя балконами. Площадь жилой комнаты — 17 квадратных метров. Продается за 43 тысячи долларов в эквиваленте, по 1198 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

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Изучили предложения квартир на вторичном рынке жилья и выбрали самые бюджетные варианты.
 
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