Источник материала: Soligorsk News

СУ-55, СУ-122 и СУ-123 соревнуются на лучшее бетонирование на крупнейшем жилищном объекте Солигорска Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by

На 322-квартирном доме для семей калийщиков и шахтеров ОАО “Беларуськалий” в микрорайоне № 21 организовано соревнование среди среди бригад (звеньев), а так же начальников филиалов и ответственных линейных инженерно-технических работников СУ-55, СУ-122, СУ-123, закрепленных за объектом и задействованных в бетонных работах.

Согласно условиям соревнование будет проводится в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года.Соревнующимся установлены объемы бетона по захваткам: СУ-55 оси 3-5 (3,4 подъезд) – 1 746 м3 бетона, СУ-122 оси 1-2 (1 подъезд) – 1 490 м3 бетона, СУ-123 оси 2-3 (2 подъезд) – 1 592 м3 бетона.



Победители соревнования среди бригад (звеньев) определяются ежемесячно по достижению наибольшего % выполнения доведенной установленной нормы выработки (доведенная установленная норма выработки – 150% сметных норм времени). При выполнении доведенной установленной нормы выработки за неделю выставляется 4 балла. За каждый процент перевыполнения доведенной установленной нормы выработки добавляется 0,2 балла. За каждый процент недовыполнения доведенной установленной нормы выработки: снимается 0,2 балла.



При подведении ежемесячных итогов и определении победителей месяцы важное значение имеет соблюдении требований СНиП к качеству выполненных работ.Так, при соблюдении нормативных допусков, СниП по выполняемым работам выставляется 4 балла. При обнаружении недостатков, которые легко устраняются снимается 1 балл. При выявлении комиссией по выполненным объемам дефектов, дефектных участков снимается 2 балла.



Учитывается соблюдении культуры строительного производства. При соблюдении требований по содержанию рабочего места, бытовых помещений, ухода за выполненными конструктивами, защите их от порчи и загрязнения и т.д. выставляется 1 балл. При установлении комиссией факта несоблюдения требований по культуре производства снимается – 1 балл.



На результаты соревнования влияет и соблюдении техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. При отсутствии замечаний по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности выставляется 1 балл. За нарушение правил технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности снимается 1 балл.



Важный фактор определения лучших – соблюдении трудовой дисциплины. При отсутствии замечаний по трудовой дисциплине выставляется один балл, за нарушение – снимается 1 балл.



Победителями соревнования признаются бригады (звенья), набравшие в среднем по неделям наибольшее количество баллов и отработавшие на данном объекте не менее 30% времени в отчетном месяце.5. По каждой бригаде (звену) ежемесячно инженером по ОиНТ ПЭС Общества, Третьяковым В.М. ведется карточка учета выполнения показателей. Ответственность за ежемесячный учет объемов работ по количеству, выполненных участниками соревнования, несет ответственный линейный ИТР соответствующего филиала.



Согласно условиям соревнования, ответственными за подсчет баллов по выработке, трудовой дисциплине, подсчет баллов по качеству выполняемых строительно-монтажных работ, подсчет баллов по культуре производства, технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности закреплены ведущие специалисты и специалисты соответствующих служб и отделов аппарата дирекции стройтреста № 3. Победители соревнования среди ответственных линейных ИТР, закрепленных за объектом, определяются ежемесячно при достижении наибольшей выработки бетона на одного рабочего и при условии выполнения среднемесячного объема бетона (по этажам) в целом по филиалу нарастающим итогом с начала проведения соревнования не менее 1/5 от объема захватки филиала (для СУ-55 – 349 м3, для СУ-122 – 290 м3, для СУ-123 – 318 м3) и при отсутствии не устраненных замечаний по качеству на конец отчетного месяца.



Победители соревнования среди начальников филиалов определяются по окончании проведения соревнования при условии достижения наибольшей выработки бетона на одного рабочего за весь период проведения соревнования и досрочного (в срок) выполнения бетонных работ по свой захватке.



Для подведения итогов соревнования установлены 4 призовых места: 1-ое место – денежная премия 500 рублей на 1-го участника соревнований члена бригады (звена) победителя; 2-ое место – денежная премия 350 рублей на 1-го участника соревнований члена бригады (звена) победителя; 3-ье место – денежная премия 250 рублей на 1-го участника соревнований члена бригады (звена) победителя; 4-ое место – денежная премия 150 рублей на 1-го участника соревнований члена бригады (звена) победителя. Премия выплачивается пропорционально фактически отработанному времени на соревновании и КТУ.







Среди ответственных линейных ИТР, закрепленных за объектом устанавливается 1 призовое место – денежная премия 0,5 тарифного оклада. Премируются все закрепленные за объектом линейные ИТР, включая сменных, филиала-победителя отработавшие не менее 50% рабочего времени на данном объекте. Премия выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.



Премирование победителей производится ежемесячно за счет средств филиала, работниками которого являются победители соревнования. Комиссия подвела итоги соревнования на строительстве многоквартирного дома за апрель и май 2020 года. Так, в апреле, среди рабочих бригад (звеньев), задействованных на бетонных работах 1-ое место у бригады СУ-55 Акуловича Сергея Владимировича (размер премии 500 рублей на 1-го участника соревнований члена бригады (звена) победителя, 2-ое место – бригада СУ-55 Тонко Александра Алексеевича (размер премии 350 рублей на 1-го участника), 3-е место – бригада СУ-55 Жидкова Владимира Васильевича (размер премии 250 рублей на 1-го участника).



Среди линейных ИТР: 1 место – линейные ИТР СУ-55 (старший прораб Клименков В.П., старший мастер Жилан А.С., мастер Кравцов В.А.), размер премии 0,5 та­рифного оклада соответствующего работника.



В мае среди рабочих победу одержала в соревновании бригада СУ-55 Акуловича С.В., на второе место вышел коллектив Абдигарипова Александра Азатбековича, а на третьем месте работники бригады СУ-123 под руководством Черевако Николая Максимовича. Среди ИТР комиссия победителей в мае не выделяла.