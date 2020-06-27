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Все службы в режиме мобилизации. Показываем на конкретных примерах, как Минск справляется с ситуацией с грязной водой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация с качеством воды в Минске сейчас на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты констатируют улучшение всех показателей в Московском и Фрунзенском районах. Для локализации проблемы и ее решения оперативно были задействованы все необходимые силы: мобилизованы специалисты ЖКХ, подразделения МЧС, военные, откликнулись общественные организации, Красный Крест и Союз молодежи.
Григорий Азаренок, корреспондент:
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Двое суток хозяин квартиры Павел Веселко водопроводом не пользовался. Химический запах порядком напугал всех домашних. Сразу же обратился в службу ЖКХ. Отзыв получили оперативно.
Павел Веселко, житель Московского района:
Давайте проверим на себе. Запах абсолютно нормальный, ничего нет. Запах и вкус абсолютно нормальный. Сейчас середина дня пятницы. Ну, можно сказать, проверено на себе.
В Московском районе столицы ситуацию заметили сразу же. В ночь с 24 на 25 июня был создан оперативный штаб, все хозяйственники объединили усилия. Для работ по очистке систем водоснабжения было создано 18 бригад, это почти 300 человек. Работали круглосуточно. Санитарная служба берет новые пробы каждый час. И результат налицо.
Артем Лобко, заместитель главы администрации Московского района:
Анастасия Шимчик, жительница Фрунзенского района Минска:
Все службы Фрунзенского района третий день в режиме мобилизации. К вечеру 25 июня промыли систему во всех 100 процентов домов, где вода хоть чуть-чуть смущала жителей. Сейчас работают точечно. Мониторинг в режиме реального времени и круглосуточно. Особое внимание – социальным учреждениям.
Денис Мариняко, начальник отдела городского хозяйства администрации Фрунзенского района:
Сергей Рудь, директор ЖЭУ № 1 Фрунзенского района Минска:
В подобных чрезвычайных ситуациях важно действовать быстро.
И уже 25 июня к часу в районе Красный Бор вода пошла без запаха. Двери всех подразделений открыло МЧС, создав карту, куда можно прийти за водой в любых количествах. Подключился и сознательный бизнес, по больницам и роддомам привозили все новые и новые порции воды.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Андрей Богданов, главный специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:
В социальных сетях об этом не кричал, встретили мы его случайно. Хороший пример для каждого.
Олег Мотошко:
Мария Овчаренко:
Александр Балабанович, заместитель командира взвода роты обеспечения батальона охраны и обслуживания командования сил специальных операций:
Серьезных последствий пока удалось избежать и благодаря своевременному информированию. В режиме реального времени обновлялась информация всех ресурсов Мингорисполкома и других ведомств, создавались онлайн-карты, проведен брифинг с руководителями служб. Ситуация с водой в столице на личном контроле Президента. Он узнал об этом сразу же, будучи в рабочей командировке в Москве.
На данный момент специалисты выясняют причины ЧП, эпидемиологическая служба следит за качеством воды. Полностью устранить последствия должны в течение ближайших дней.
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Все службы в режиме мобилизации. Показываем на конкретных примерах, как Минск справляется с ситуацией с грязной водой
Новости Беларуси. Ситуация с качеством воды в Минске сейчас на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты констатируют...
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