|
«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач 26 июня исполнилось 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она очень хороший тренер, хорошо преподает.
Марина Викентьевна всегда преодолевает все трудности, стремится к своим целям.
Марина Викентьевна мне нравится тем, что она понимает своих воспитанниц, потому что она сама через это прошла.
Эти розы для Марины Викентьевны! Потому что она удивительный человек.
Таких людей очень мало на земле, она особенная.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач
Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач 26 июня исполнилось 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Лепарская о Лобач:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)