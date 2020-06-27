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Из бюро, где защищают Бабарико, «как ветром сдуло» почти всех адвокатов

27.06.2020 14:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Никогда такого не было и вот опять: из адвокатского бюро Дмитрия Лаевского, которое защищает интересы задержанного Виктора Бабарико, ушло большинство сотрудников. Об этом сам Дмитрий сообщил на своей странице в Facebook. «На второй и третий день работы по этому делу часть моего бюро заявила о выходе. На этой неделе их как ветром сдуло. Их решение», – написал Лаевский. 

Бюро «Лаевский, Юльский и партнеры» основали в 2017 году. До недавнего времени там работало пять адвокатов и два помощника адвоката. После того, как Дмитрий взялся за дело Бабарико, ушли: партнер Роман Юльский, адвокаты Ольга Тиковенко и Анастасия Малик, и помощники адвоката Артем Ананич и Дарья Шевчик.

Сейчас в бюро работают всего трое: сам Лаевский и адвокаты Юлия Стальмахова и Евгений Пыльченко (это он представляет интересы подруги Виктора Бабарико, Светланы Купреевой, которая также находится в СИЗО КГБ). «Остались бесстрашные и принципиальные. Это дороже, чем любые слова, и теперь больше, чем дружба», – написал Дмитрий и уточнил, что сейчас бюро меняет состав партнёров, название и обновляет  команду: «Остаёмся верными адвокатскому долгу», – заключил Лаевский. 

Напомним, Виктора Бабарико вместе с его сыном Эдуардом задержали 18 июня. Им уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Правда, по какой статье обвиняется кандидат на пост президента его адвокатам строго настрого запретили говорить. Да и пускают адвокатов к Виктору неохотно. Тем не менее, им уже удалось узнать, что подзащитный чувствует себя хорошо. И у него уже даже есть адекватное спальное место. 

P.S.: Вы можете слать Виктору и Эдуарду открытки и письма, если хотите их поддержать. Адрес: 220050, Главпочтамт а/я 8, СИЗО КГБ. 

Читайте по теме: «Власть губит нехватка любви». Последний разговор с Виктором Бабарико перед задержанием

 
 
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Никогда такого не было и вот опять: из адвокатского бюро Дмитрия Лаевского, которое защищает интересы задержанного Виктора Бабарико, ушло большинство сотрудников....
 
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