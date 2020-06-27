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В Гродно прошла очередная цепь солидарности, есть задержанные

27.06.2020 13:08 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Из «цепи солидарности», проходившей в Гродно 26 июня, было задержано несколько человек.

Участники «цепи» находились на улице Элизы Ожешко, почти сразу появились работники милиции, которые заявили, что акция несанкционированная, и потребовали ее прекратить. Сразу после этого к месту событий подъехали два автозака и новые сотрудники милиции. Людей вытеснили с улицы Ожешко на площадь Ленина.

В числе задержанных – мужчина с плакатом «Спот, таракан», один несовершеннолетний. Гражданина, который сопровождал снимающего на видео участников акции, забрали, но вскоре освободили.

«Чтобы этот якобы мирный протест не разрастался во что-то более массовое от их безнаказанности и от того, что мы не замечаем и не воздействуем, конечно, мы все эти волнения в зародыше пресекаем», - заявил 25 июня министр внутренних дел Юрий Караев.

Как рассказал порталу TUT.BY официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, вечером 26 июня в Гродно было задержано пять человек.

«За нарушение порядка проведения массовых мероприятий были задержаны жители областного центра. В отношении них был начат административный процесс. Сотрудники милиции предупреждали граждан об административной ответственности, а также о необходимости соблюдения общественного порядка», — сообщил Дудко.

По данным правозащитного центра «Весна», число задержанных с 18 по 21 июня в стране превышает 360 человек, в Минске – более 260. Правоохранительные органы задерживают тех, кто выражает солидарность арестованным оппонентам Александра Лукашенко на выборах: Сергею Тихановскому, Виктору Бабарико и их соратникам.

Фото svaboda.org​

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Из «цепи солидарности» с арестованными оппонентами действующего президента в Гродно 26 июня было задержано несколько человек.
 
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